Sampdoria, fatta per Di Francesco. In arrivo la risoluzione con la Roma

Come riportato da Sky Sport, siamo ormai in chiusura per l’approdo di Eusebio Di Francesco alla Sampdoria dopo la risoluzione consensuale di Marco Giampaolo arrivata oggi. All’inizio della prossima settimana, l’allenatore abruzzese definirà la risoluzione del suo contratto con la Roma e sarà dunque libero di firmare un triennale con la Samp.