Secondo quanto riportano i media colombiani, tra cui Radio Caracol, sarebbe tutto definito per il passaggio di Jeison Murillo dal Valencia alla Sampdoria. Il giocatore non ha preso parte oggi alla seduta del Valencia: il club ha permesso al giocatore di lasciare il Mestalla dopo l'accotro trovato. Il ragazzo sarà sabato in Italia per le visite col Doria.