Sampdoria, Fazio arriva solo se parte Colley alle condizioni che chiede Ferrero

Sempre più incerto il futuro di Omar Colley. Il difensore della Sampdoria non è stato convocato da mister Claudio Ranieri per la trasferta di Firenze, optando per la coppia centrale formata da Tonelli e Yoshida. Il giocatore è da tempo finito nel mirino del Fulham che lo vorrebbe alle sue dipendenze per la stagione in corso ma la situazione è ancora in divenire con sviluppi che certamente saranno attesi nelle prossime ore.

Fazio in stand-by - Intanto il club di Corte Lambruschini ha provato a sondare le alternative per il reparto difensivo. Il candidato principale è Federico Fazio della Roma ma l’operazione legata al calciatore argentino è chiaramente legata alla partenza di Colley, per il quale il Fulham chiede il prestito con diritto di riscatto mentre la Samp invece vorrebbe la cessione a titolo definitivo.