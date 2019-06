Ospite di forzapalermo.it, il patron della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato così di un eventuale interesse per il Palermo, prossimo al fallimento e alla ripartenza dalla Serie D: "Guardi io amo realmente Palermo. Sono legato a quella meravigliosa città. Per motivi professionali ho fatto i migliori film: da Meri per sempre a Ragazzi fuori, ma non solo. Tante altre produzioni sono state girate nella vostra città e mi piacerebbe tornare".

Ma su un eventuale interesse per la ripartenza dei rosanero, il patron blucerchiato non si sbilancia. "Se davvero sono interessato al Palermo? Si faccia una domanda e si dia una risposta. Sono in attesa di ulteriori sviluppi".