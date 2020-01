© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Facundo Ferreyra in questo momento all'Espanyol, è un obiettivo di mercato della Sampdoria, a caccia di forze fresche per l'attacco: stando al Corriere dello Sport, l'argentino sarebbe un obiettivo di Ranieri. Arrivare in Italia è un obiettivo di vecchia data per l'ex Benfica, che potrebbe finalmente coronarlo.