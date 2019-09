© foto di Federico De Luca

La sconfitta casalinga contro l’Inter ha messo Eusebio Di Francesco in una posizione molto delicata. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico della Sampdoria avrebbe una fiducia a tempo almeno fino alla partita di sabato prossimo contro il Verona. In caso di un’eventuale sconfitta, non sarebbe da escludere un possibile cambio in panchina.

I nomi papabili - Fra i sostituti il nome più caldo, sempre secondo il quotidiano sportivo, ci sarebbe quello di Beppe Iachini mentre il nome di Pioli sarebbe più freddo in quanto già scartato dallo stesso Massimo Ferrero in estate.