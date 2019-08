Sampdoria, futuro in B per Capezzi: piace a ChievoVerona e Spezia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Capezzi è in cerca di sistemazione. La Sampdoria ha un centrocampo folto e l'ex Crotone, almeno per la prossima stagione, non ne farà parte. Sulle sue tracce si sono messi diversi top club di Serie B secondo TuttoB.com, che riferisce come il calciatore piaccia sia al ChievoVerona che allo Spezia.