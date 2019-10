© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, commenta così a Sky Sport il ko patito contro il Bologna: “Sicuramente non ci gira bene, ma sta a noi farla girare meglio. Dobbiamo dare limassimo già dalla prossima partita che è uno scontro diretto (contro il Lecce, ndr). Sicuramente speravamo di essere più in alto, ma se siamo lì è solo colpa nostra. Dobbiamo alzare la testa e reagire. Oggi c’è poco di positivo, bisogna dimenticare subito questa partita che ci ha portato zero punti, che non era quello che volevamo”.

Su Quagliarella: “Non gioca da solo, giochiamo in undici, anzi in quattordici. Non dobbiamo dare la colpa a lui, se non segna lui deve segnare un altro e soprattutto dobbiamo portare a casa i punti”.