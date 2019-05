Sampdoria, Giampaolo: "Praet può diventare il Modric del domani"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Investitura importante per Dennis Praet. Nel corso di una intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato delle potenzialità del centrocampista belga: "E' da grande squadra, anche se il ruolo che in futuro lo potrà proiettare tra i migliori d’Europa è quello di play basso, davanti alla difesa, e non di mezzala: avevo deciso di utilizzarlo lì, ma poi è arrivato Ekdal che ci ha dato spessore internazionale. Praet può essere il Modric o il Pjanic del domani perché sa giocare, contrastare e ha l’agonismo giusto".