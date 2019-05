Sampdoria, Giampaolo verso l'addio: "Non sopporto più di perdere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo può lasciare la Sampdoria dopo l'ultima gara di campionato contro la Juventus. Il tecnico blucerchiato l'ha confermato nel corso di una lunga intervista concessa quest'oggi al 'Corriere dello Sport': "Io non sopporto più di perdere. Per me ogni sconfitta è diventata una lacerazione e ammazzerei qualcuno quando vengo sconfitto", ha dichiarato il tecnico blucerchiato. Che ha anche ammesso di non aver ancora preso una decisione: "Non ho deciso niente e non ho ricevuto offerte da altri club".

Ipotesi Roma - Quello di Marco Giampaolo è un nome che resta valido in orbita Roma. Il club giallorosso ha in Gasperini la sua prima scelta e nell'attuale allenatore della Sampdoria l'alternativa: "Forse - ha detto - il mio nome viene accostato alla Roma perché il sogno di Ferrero è quello di acquistare il club giallorosso".

Ci sarà il confronto - Una decisione definitiva, comunque, verrà presa dopo il confronto con Massimo Ferrero: "Non ho una strategia in vista di questo incontro. Zero. Vaaluteremo il lavoro fatto in tre stagioni".