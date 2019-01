Sampdoria, il Besiktas sonda il terreno per il polacco Bereszynski

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato in Turchia dai media locali, il Besiktas sarebbe in cerca di un esterno destro. Due nomi in Serie A: oltre al noto Timothy Castagne dell'Atalanta, spunta anche l'ipotesi Bartosz Bereszynski della Sampdoria, polacco che piacerebbe molto alla società turca.