Sampdoria, il Covid frena il mercato: troppo alte le richieste del Salisburgo per Berisha

Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX, la Sampdoria aveva sondato il terreno per Mergim Berisha, attaccante classe '98 del Salisburgo. La trattativa è stata bloccata sul nascere a causa delle richieste del club austriaco: troppi i 7 milioni chiesti per la punta in questo periodo storico che impedisce alla Sampdoria di operare sul mercato. Il discorso potrebbe cambiare se dovesse arrivare una cessione eccellente.