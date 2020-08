Sampdoria, il sogno per l'attacco è il ritorno di Eder: ostacolo ingaggio

La Sampdoria sogna il ritorno in rosa di Eder con il giocatore che vorrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza in Cina al Jiangsu Suning. Il suo rientro però appare molto complicato a causa del suo ingaggio da 5,2 milioni di euro, troppo per le casse blucerchiate, anche in caso di decurtazione. I rapporti tra l'italo-brasiliano e l'ambiente è ancora ottimo, ma per riportarlo in Liguria servirebbe un mezzo miracolo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.