Sampdoria, il vice presidente vicario Fiorentino si dimette e decade il cda

Si prospetta un cambio radicale all’interno del consiglio d’amministrazione della Sampdoria. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, due giorni fa il vice presidente vicario Paolo Fiorentino avrebbe rassegnato le dimissioni, decisione che farebbe cadere tutto il consiglio. Il 23 dicembre scorso infatti, data dell’ultimo cda a Corte Lambruschini, il presidente Massimo Ferrero avrebbe attuato alcune modifiche allo statuto sociale per cui anche solo una rinuncia di un solo consigliere per far cadere l’organo amministrativo del club.

Venti giorni per il nuovo consiglio - Adesso, si legge sempre sul quotidiano, sarà necessario convocare una nuova assemblea entro venti giorni dove verrà nominato un nuovo consiglio. Fra i consiglieri potrebbe non far più parte nemmeno l’avvocato Romei mentre si paventa un possibile ingresso di Gianluca Vidal, commercialista del Viperetta. Intanto il numero uno blucerchiato ieri ha fatto visita al centro sportivo di Bogliasco dove la sua squadra sta preparando la delicatissima sfida casalinga contro la Fiorentina.