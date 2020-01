© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La SPAL s'inserisce per Lorenzo Tonelli. Secondo quanto riferito da Tuttosport, visto che Napoli e Sampdoria non hanno ancora chiuso per il difensore, gli estensi si sarebbero mossi. Primi contatti allacciati nelle ultime ore, anche se il nome in cima alla lista del ds Vagnati resta quello di Bonifazi.