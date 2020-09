Sampdoria, Lammers nuovo nome per l'attacco. Il bomber piace anche all'Atalanta

Secondo quanto rivela la redazione di Sky, Sam Lammers, attaccante di proprietà del PSV Eindhoven, piace parecchio in Italia. Non solo all'Atalanta, ma anche alla Sampdoria, che ha provato in giornata l'inserimento per il bomber del club olandese.