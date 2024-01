Ufficiale Sam Lammers torna in Olanda: l'ex Atalanta ceduto in prestito all'Utrecht

Sam Adrianus Martinus Lammers torna in Olanda. L'ex attaccante dell'Atalanta lascia i Rangers di Glasgow e si trasferisce in prestito all'Utrecht fino al termine della stagione.

Ecco il comunicato ufficiale: "La prima squadra dell'FC Utrecht sarà immediatamente rinforzata. L'attaccante Sam Lammers giocherà in prestito per il resto della stagione. Il 26enne attaccante proviene temporaneamente dal top club scozzese Rangers FC.

Lammers ha cominciato a giocare nelle giovanili del Willem e del PSV. Nel 2015 ha esordito nel calcio professionistico con il Jong PSV e un anno dopo ha giocato per la prima volta nella squadra principale di Eindhoven. Nella stagione 2018/2019, Lammers è andato in prestito all'Heerenveen, con cui ha segnato 19 gol in 35 partite. Ha giocato nell'Atalanta ed è stato in prestito anche nell'Empoli, nella Sampdoria e nell'Eintracht Francoforte. La scorsa estate Lammers si è trasferito ai Rangers FC. Finora ha giocato 31 volte con gli scozzesi".

"Diamo il benvenuto a Sam, un attaccante motivato", afferma il direttore tecnico dell'FC Utrecht, Jordy Zuidam. “Ha qualità specifiche che possiamo sfruttare all’interno della squadra. Conosce bene l'Eredivisie, ha maturato esperienza all'estero negli ultimi anni ed è schierabile da subito. Siamo felici che Sam ci abbia scelto e possiamo contare su di lui per il resto della stagione”.