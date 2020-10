Sampdoria-Lazio, i convocati di Ranieri: Keita Balde e Adrien Silva in odore di esordio

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Sampdoria ha reso noti i convocati per la sfida alla Lazio di domani, la prima per Adrien Silva e Keita Balde in maglia blucerchiata. Torna a disposizione Colley per Ranieri, che ha reso note le proprie scelte per la sfida, eccole:

Portieri: Audero, Ravaglia, Letica.

Difensori: Augello, Colley, Regini, Tonelli, Yoshida, Bereszynski, Ferrari.

Centrocampisti: Adrien Silva, Ekdal, Verre, Jankto, Askildsen, Thorsby, Leris, Damsgaard, Candreva.

Attaccanti: Keita Balde, Ramirez, La Gumina, Quagliarella.