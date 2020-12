Sampdoria, Mahmoud è un nuovo obiettivo

La Sampdoria continua a monitorare con attenzione il mercato estero alla ricerca di invitanti opportunità in rapporto qualità - prezzo. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Sampdorianews.net, Abdallahi Mahmoud è il nome nuovo sul taccuino della Sampdoria. Si tratta di un interessante prospetto classe 2000 dell'Alavés e della Nazionale della Mauritania. Il suo contratto è in scadenza a giugno e dal momento del rifiuto al rinnovo proposto dal club è finito ai margini del progetto tecnico venendo schierato nella squadra B dopo le prime presenze tra i titolari. Da gennaio sarà libero di firmare per un nuovo club. Ha già dimostrato di poter ricoprire i ruoli di centrocampista centrale e difensore centrale, in virtù di buone doti nella gestione del possesso palla e ottima versatilità. Sulle sue tracce alcuni club spagnoli, come Granada e Betis, e inglesi. Viene ritenuto uno dei talenti più interessanti presenti nel calcio spagnolo. L'Alaves, sempre secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Sampdorianews.net, avrebbe voluto inserire una clausola da 40 milioni seguendo il trend in voga in Spagna, ricevendo però il rifiuto dell'entourage del calciatore. Si tratta di una potenziale ghiotta occasione a zero, la Sampdoria ha già fatto pervenire la propria offerta, i primi riscontri sono positivi. Situazione da monitorare.