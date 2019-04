© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nicola Murru, difensore della Sampdoria, commenta ai microfoni del sito ufficiale dei blucerchiati il ko subito ieri con la Roma: "Non meritavamo di perdere, abbiamo condotto la gara dall’inizio alla fine, prendendo un gol su calcio piazzato. Non ricordo neanche parate di Audero, sinceramente. Non l’abbiamo buttata dentro e per questo ci manca almeno un punto. C’è tanta rabbia. Vogliamo di riscattarci nel derby, sia per noi che per i tifosi. Cercheremo di portare a casa una vittoria».