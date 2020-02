Sampdoria-Napoli 2-4: Demme vanifica la rimonta degli ex. Risalita azzurra

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita ricca di emozioni quella di Marassi, che ha visto il Napoli vincere, ma dopo essersi complicato la vita. I partenopei prima sprecano un doppio vantaggio, poi la risolvono grazie a chi non avrebbe nemmeno dovuto giocare (Demme) e possono continuare il cammino iniziato nuovamente dopo la vittoria contro la Juventus. L'Europa League dista ora solamente due punti e soprattutto ora c'è fiducia. La Samp perde ma si prende ugualmente gli applausi, mettendo paura a una squadra più attrezzata, peraltro con due ex come Quagliarella e Gabbiadini.

PRIMA DA TITOLARE PER LOBOTKA Ranieri conferma dal primo minuto Augello sull'out sinistro al posto di Murru. Thorsby a destra al posto dello squalificato Bereszynski. Titolare al centro della difesa l'ex Tonelli, al fianco di Colley. Si rivede Jankto nell'undici titolare. Gattuso schiera Di Lorenzo centrale di difesa al fianco di Manolas. Cambia il centrocampo, rispetto alla partita contro la Juventus: l'influenza mette ko Ruiz mentre Demme siede in panchina. Titolari Lobotka ed Elmas, con lo slovacco per la prima volta nell'undici iniziale con la maglia degli azzurri.

UNO-DUE DA KO DEGLI AZZURRI. PRODEZZA QUAGLIARELLA Partenopei in vantaggio dopo i primi tre minuti di gioco con un un'azione tutta polacca: cross col contagiri di Zielinski dalla sinistra, testa di Milik che anticipa Colley e indirizza il pallone nell'angolino basso alla sinistra di Audero. Al 16' il raddoppio con Elmas, bravo a raccogliere un pallone spizzato da Di Lorenzo su corner dalla destra di Mario Rui. Napoli che gioca sul velluto, controllando il gioco e facendo circolare palla e Samp che prova a reagire in ripartenza. I blucerchiati accorciano le distanze al 26' con uno splendido tiro al volo di Quagliarella su lancio di Ekdal. Da quel momento la partita viaggia sui binari dell'equilibrio: Ramirez va vicino al 2-2 ma trova il palo, mentre nel finale è Milik a sfiorare nuovamente il gol sempre di testa. Bravissimo nella circostanza Audero.

GABBIADINI LA RIPRENDE. DEMME LA RISOLVE. MERTENS LA CHIUDE La Sampdoria inizia la ripresa decisamente meno timorosa: Quagliarella sfiora il pari, Ramirez lo troverebbe e di grandissima fattuta: l'uruguayano raccoglie al 58' una sponda di testa di Gabbiadini e in rovesciata elude la marcaura di Manolas e supera Meret. L'intervento del VAR che ravvisa un mani di Gabbiadini all'inizio dell'azione vanifica tutto. Anche il Napoli si vede annullato un gol con Zielinski in tap in su uno splendido sinistro di Insigne finito sul palo. Il VAR toglie, il VAR dà: contatto Quagliarella-Manolas, l'arbitro lascia proseguire poi rivedendo le immagini torna sui suoi passi. È rigore che Gabbiadini trasforma con un tiro secco e angolato: 2-2 al 73', altro gol dell'ex dopo quello di Quagliarella. La girandola di emozioni non finisce: Insigne riceve palla, calcia e colpisce in pieno Colley. La sfera però arriva a Demme, entrato a partita in corso per Lobotka. Tiro di prima intenzione calcia a porta quasi sguarnita e palla in rete, la sua prima in Serie A: Sampdoria-Napoli 2-3 all'83'. E meno male che il tedesco aveva la febbre e non poteva giocare. C'è tempo per il poker, calato da Dries Mertens che approfitta di un'uscita spericolata di Audero e da oltre 30 metri lo supera in pallonetto al 98'. Il belga si porta a due gol da Marek Hamsik come miglior marcatore di tutti i tempi del Napoli.