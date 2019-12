Sampdoria-Parma, i voti ai tecnici: D'Aversa bravo e fortunato

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il Parma vince a Marassi grazie ad una rete di Kucka nel primo tempo. La Sampdoria ha diverse occasioni per pareggiare ma trova sulla sua strada un Sepe in stato di grazia. L'estremo difensore dei Ducali ferma anche Quagliarella dal dischetto.

CLAUDIO RANIERI 5 - Il tecnico romano non rinuncia a Ramirez, seppur non al meglio della condizione fisica, e conferma Thorsby in difesa. Due decisioni che col senno di poi si riveleranno sbagliate. Il difensore appare troppo timido, soprattutto nelle palle alte. Non a caso il gol del Parma arriva grazie ad un colpo di testa di Kucka sugli sviluppi di un calcio di rigore. L'uruguaiano invece appare decisamente lontano dalla forma migliore. Il suo di fatto è un cambio forzato. I cambi nella ripresa non cambiano l'andamento della gara, forse uno come Caprari avrebbe meritato un minutaggio maggiore.



ROBERTO D'AVERSA 6 - Bravo e fortunato. Sceglie Cornliues dal primo minuto, lasciando Kucka libero di agire nel suo ruolo naturale. Una scelta azzeccata, visto che il gol del Parma arriva proprio grazie al centrocampista slovacco, che prima della rete era arrivato alla conclusione per ben tre volte. La difesa ormai è collaudata, l'unica pecca nel cambio avvenuto nella ripresa. Fuori una punta (Cornelius) dentro un difensore come Dermaku. Un chiaro messaggio alla squadra e agli avversari. Per un puro caso è proprio il centrale appena entrato a causare il rigore, poi fallito da Quagliarella.

