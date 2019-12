Le pagelle del Parma - Sepe un muro, la difesa è (quasi) perfetta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sepe 7,5 - Nella prima mezz'ora è uno spettatore non pagante, poi la Sampdoria si sveglia e lui risponde presente. Bella parata sulla conclusione di Vieira. Si scatena nella ripresa. Para la conclusione dagli 11 metri di Quagliarella, qualche minuto più tardi è strepitoso su Colley. Il migliore in campo per distacco.

Darmian 6 - Spinge un po' meno rispetto al solito, ma fa buona guardia in fase di non possesso.

Iacoponi 6,5 - Perfetto su Quagliarella, non sbaglia praticamente nulla.

Alves 6,5 - Guida benissimo una difesa super collaudata. Tutte le azioni del Parma iniziano dai suoi piedi.

Gagliolo 6,5 - Solito vichingo in difesa. Dalla sue parti la Sampdoria non riesce mai a sfondare.

Kucka 7 - Vero e proprio mattatore del primo tempo. Ci prova per tre volte, poi alla quarta occasione arriva il gol con un bellissimo colpo di testa. Purtroppo per D'Aversa è costretto ad uscire per un problema fisico. (Dal 46' Brugman 6 - Entra bene in partita e non fa rimpiangere Kucka.)

Hernani 6,5 - Dopo il rigore trasformato in Coppa Italia, è ancora una volta decisivo. Suo infatti il preciso assist su calcio d'angolo per il colpo di testa di Kucka.

Barillà 6 - Gioca bene fra le linee, recupera tantissimi palloni. Giocatore prezioso per D'Aversa.

Kulusevski 5,5 - A sorpresa, è fra le note negative del Parma. Mai pericoloso, mai in partita. Un piccolo passo falso in una stagione straordinaria(Dall'85' Grassi S.V)

Cornelius 5.5 - Non era al meglio, ma è partito comunque dal primo minuto. Poche occasioni, tante sportellate con i difensori della Samp. (Dal 69' Dermaku 5 - Entra e combina la frittata, trattenuta vistosa in area su Quagliarella. Per sua fortuna in porta a Marassi c'era un Sepe in stato di grazia. È l'unica sbavatura di una reparto praticamente perfetto)

Gervinho 6 - Tanto fumo, poco arrosto. Come al solito semina il panico con la sua velocità, ma non riesce a concretizzare le occasioni che si crea da solo.