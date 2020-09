Sampdoria, passi in avanti per Adrien Silva. Sul portoghese ci sono anche Cagliari e Torino

Passi in avanti della Sampdoria per Adrien Silva. Secondo quanto riportato da Sportitalia, nelle ultime ore i blucerchiati avrebbero accumulato un vantaggio importante nella corsa al centrocampista del Leicester. Per il classe '89 sono pronti a proporre un biennale, ma occhio alla concorrenza di Cagliari e Torino: il portoghese rappresenta infatti un’alternativa per i rossoblù se non arrivasse Radja Nainggolan e per i granata se si dovesse interrompere la rincorsa a Lucas Torreira.