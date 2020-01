Sampdoria, per Tonelli mancano 200mila euro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky ballano ancora 200 mila euro tra domanda e offerta per Lorenzo Tonelli alla Sampdoria. I blucerchiati hanno avuto il difensore centrale già la passata stagione, ma con la formula del prestito e il Napoli è disposto ora a trattare solamente per una cessione a titolo defintivo. Classe 1990, il centrale fin qui non è mai stato impiegato.