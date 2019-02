Fonte: sampdorianews.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Sampdoria Dennis Praet ha parlato così a Samp Tv dopo la sconfitta casalinga col Frosinone: "Non è stata la nostra miglior partita. Ci è mancato l’ultimo passaggio, e anche la fortuna di fare un gol. Dobbiamo vincere partite come queste se vogliamo l’Europa, ma non possiamo abbandonare la corsa: è ancora troppo presto. In partite così se facciamo un gol nel primo tempo possiamo farne tre o quattro di fila. Ma oggi non è andata come speravamo. Alcune partite sono così, ma noi ci abbiamo provato fino all’ultimo. Non ci aspettavamo di perdere questa partita, avremmo voluto fare qualcosa di più. Ma, come ha detto il mister, ci è mancata la scintilla".