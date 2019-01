© foto di Insidefoto/Image Sport

Prima del match contro l'Udinese, a Sky Sport, interviene il centrocampista della Sampdoria, Dennis Praet. Queste le sue parole: "Non è una partita facile, l'Udinese è squadra forte fisicamente, ma noi vogliamo vincere. A Firenze abbiamo perso due punti, ora vogliamo la vittoria. Quagliarella? Non so il suo segreto, so solo che lavora tanto, spero che faccia gol. Più importante, però, è vincere".