Sampdoria, Ranieri: "Campionato falsato, ma dobbiamo finirlo per cause di forza maggiore"

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Si parte dalla ripartenza del campionato: "Sarà un campionato falsato, anomalo, ma che si deve finire per cause di forza maggiore. Ci aspettando due mesi intensi, vedremo quello che succederà. Il calendario è tosto, se va bene entriamo subito in forma. Dobbiamo affrontare queste due partite con spirito positivo, sapendo di andare a incontrare due corazzate".

Favorevole alle cinque sostituzioni?

"La Samp ho una rosa che mi permette di poter ruotare i giocatori, non posso far giocare ogni tre giorni la stessa squadra. Grazie alle cinque sostituzioni posso dare minuti di riposo, poi nelle prossime partite vedremo chi recupera. Sappiamo benissimo che le grandi squadre hanno dei campioni in panchina. Noi abbiamo un organico importante, sono fiducioso anche se ci sarà da faticare per raggiungere la salvezza. Anche prima avevamo dovuto faticare per uscire dalla zona rossa. Sapevamo dall’inizio di dover lottare partita dopo partita. Sarà così anche adesso, fino alla fine".