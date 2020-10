Sampdoria, Ranieri: "Candreva in panchina con il Genoa, non lo voglio rischiare"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato anche delle condizioni di Antonio Candreva in vista del derby con il Genoa.

"Si è appena ripreso. Penso che verrà in panchina, non lo voglio rischiare"

Ranieri parla anche di Damsgaard, una delle rivelazioni di questo inizio di stagione

"Crediamo in questo ragazzo, pagato in periodo pre Covid-19 una cifra importante. Forse non ci aspettavamo questa sua sfacciataggine in campo".