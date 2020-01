© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Da quando sono venuto, da ultimo in classifica, sono stato molto positivo". Claudio Ranieri lavora per salvare la Sampdoria. In conferenza alla vigilia della sfida contro il Brescia, il tecnico blucerchiato ha spiegato come affronta questa sfida: "È la mia natura. Vedo che ci sono diverse squadre, non so se saranno sufficienti i 40 punti. Dobbiamo credere in quello che facciamo, ci saranno alti e bassi ma non dobbiamo abbatterci".