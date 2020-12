Sampdoria, Ranieri: "Obiettivo 40 punti, ma Ferrero ne ha chiesti 43. Verre, che sorpresa"

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Sampdoria-Crotone

Ha aperto le marcature un ventenne e le ha chiuse un trentassettenne. Quanto equilibrio ci vuole per gestire un gruppo così?

"Vincevamo 2-0 e va bene ripartire, ma bisogna anche saper gestire le partite. Rallentare il gioco, far girare a vuoto gli avversari. Invece poi non siamo stati attenti e abbiamo causato il rigore. Nel secondo tempo siamo ripartiti subito a mille. Abbiamo fatto 14 punti, 10 fuori e 4 in casa. Così non va bene, lo avevo detto ai ragazzi".

Le faccio due nomi. Quagliarella e Candreva. Qual è il piano?

"Quagliarella non è la gestione di una sera. A Fabio ho detto “te li stanco prima e poi entri tu”. E’ il nostro goleador principe ma va gestito. Poi lui vuole sempre giocare ed è giusto così. Avevamo vinto a Verona e mi sembrava giusto riproporre la stessa squadra. Quagliarella è importante, io ho parlato con lui in tempi non sospetti. Non può giocare 90 minuti per 38 partite".

Invece su Candreva: l’ha fatta arrabbiare per l’atteggiamento?

Sono affari nostri.

Tutto risolto?

Sennò non avrebbe giocato. E’ importante per noi, lo abbiamo voluto a tutti i costi.



La Samp è nella parte sinistra della classifica. Il vostro obiettivo?

40 punti. Il presidente ne ha chiesti 43. Loro ne vogliono sempre di più

Bella partita di Verre. Credo stia lavorando bene per la squadra

Concordo, è molto intelligente. Per me è una piacevole sorpresa. Lo conoscevo come avversario, ma ora che lo alleno lo conosco meglio e lo apprezzo.