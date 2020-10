Sampdoria, Ranieri: "Oggi Lazio con diverse assenze, noi siamo stati bravi e umili"

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha commentato così a Sky Sport il match vinto oggi nettamente contro la Lazio (3-0): “Era importante dare continuità alla buona prova di Firenze. Ci siamo riusciti, c'è da dire che alla Lazio mancavano giocatori importanti come Lazzari, Marusic che è entrato solo negli ultimi 20 minuti, e soprattutto Immobile. Noi siamo stati bravi e umili. I ragazzi hanno giocato da squadra, sono stati compatti. Avevo chiesto una prova di coraggio, hanno fatto una buona gara".

Sulla strategia adottata nel match: “Sapevamo che Luis Alberto e Milinkovic sono il cuore pulsante di questa Lazio, un'altra arma sono le fasce laterali. Oggi hanno spinto di meno e noi siamo stati bravi a mettere in pratica quello che avevamo provato, riuscendo a fare dei bei gol. Abbiamo subito un po' troppo per i miei gusti ma poi ne parleremo in settimana. Avevo visto che contro la Juventus aveva giocato Parolo sulla destra come punto di riferimento. Ho cercato di schermarlo".