© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha commentato a Samp TV il match perso contro il Parma: "Abbiamo fatto un passo indietro rispetto al solito per quanto visto nella prima mezzora - ha detto - perché giocavano palla sempre verso la nostra porta, poi meglio il finale di tempo, Nella ripresa abbiamo spinto ma siamo stati un po’ arruffoni: per stare nel mezzo della lotta bisogna avere certe caratteristiche. La Samp in questi anni non ne avuto bisogno perché ha sempre avuto delle classifiche tranquille. Il derby è bellissimo e quello di Genova lo scoprirò presto: mi auguro di poter soddisfare i nostri tifosi con una prestazione all'altezza di quello che meritano".