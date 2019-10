Sampdoria, Ranieri: "Soddisfatto della squadra, è un punto importante"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato contro la Roma, il nuovo tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "E' stato importante questo punto anche se volevamo vincere ma contro una buona Roma ben organizzata, io devo essere soddisfatto dopo una settimana che lavoro con questi ragazzi, hanno dato tutto quello che avevamo. C'è una buona predisposizione dai ragazzi, un buon feeling con i tifosi e dobbiamo continuare così. Cominciamo a dare fiducia alla squadra, oggi non si è preso gol ed è importante e piano piano fare meglio in avanti, lasciatemi conoscere i ragazzi e poi vedremo. Bertolacci in campo dopo una lunga assenza? Ekdal ha fatto un solo allenamento, lui ha fatto cose stupende in allenamento, mi è sembrato giusto mettere chi stava meglio e gli ho detto: 'Dammi tutto, quando non ce la fai più ti cambio'. Sulla Roma? L'ho trovata bene, le mancavano tanti giocatori e ne abbiamo approfittato, si vede che è una grande bella squadra, Fonseca sta facendo un bel lavoro e le auguro il meglio. Tanti infortuni dipendono dal fatto che ci si allena poco? In Inghilterra ci si allena anche meno, in alcuni giocatori forse c'è predisposizione all'infortunio".