Sampdoria, Ranieri: "Sostituire Di Francesco nuovamente è bizzarro"

"Ricominciare dalla Roma? Non è uno scherzo del destino. Evidentemente doveva andare così".

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri parla in conferenza stampa come nuovo allenatore della Sampdoria, analizzando così la curiosa coincidenza che lo vede nuovamente subentrare a Di Francesco dopo quanto successo nella Capitale: "Sostituire Di Francesco nuovamente è bizzarro, gli auguro di trovare presto una squadra perché bravo e lo merita. Ricominciare dalla Roma? Non è uno scherzo del destino, ma noi cercheremo di fare il massimo in campo e poi vinca il migliore. Sono una persona positiva ed evidentemente doveva andare così: l'ultima mia squadra è stata la Roma e ricomincio con i giallorossi".