Sampdoria, Ranieri: "Sperò che Keita arrivi questa settimana, parlerò con lui e vedremo"

vedi letture

Dopo la sconfitta sul campo della Juventus, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto deluso. Non mi aspettavo una prestazione così opaca dei miei giocatori. Siamo stati pavidi, paurosi. Si perde ma giochiamo, lottiamo. Io devo vedere dei campioni quelli della Juventus che entrano con fame e con determinazione su ogni pallone e i miei no. E io impazzisco. Perchè non possiamo competere con quei grandi campioni però a livello di determinazione, di umiltà, di senso del sacrificio dobbiamo fare ancora di più di quanto fatto loro. Per me i tre gol sono pochi. Ci stanno quelli del primo tempo e quello del secondo".

Appagamento dopo la salvezza dell'anno scorso?

"Non credo che sia un appagamento, spero di no. Posso più pensare che abbiamo fatto tre partite di precampionato contro avversari di categoria inferiore dove abbiamo dettato noi il gioco e non ci sono state partite dove siamo stati messi sotto. Ho iniziato con cinque come l'anno scorso ma noi l'anno scorso siamo andati a prenderli alti e quando fai così o vai a tempo o ti saltano sempre. A noi ci saltavano sempre, significa che arrivavamo tardi".

Che campionato ti aspetti?

"Qualcosina dal mercato arriverà. Sono curioso perchè pre-Covid col pubblico eravamo un po' imbambolati, senza pubblico giocavamo, c'eravamo e pressavamo. Così continuando ci siamo salvati. Quest'anno come saremo? Quelli del pre-Covid o quelli del post-Covid? Ce lo dirà il campionato".

Dove può giocare Keita?

"Intanto parlerò con lui. Può fare la punta o l'esterno. Quando arriverà, e arriverà spero questa settimana, parlerò con lui e vedrò che grado di preparazione ha".