Sampdoria, Ranieri: "Tutti insieme ce la faremo. Quagliarella un esempio"

"Tutti insieme ce la faremo". Claudio Ranieri, nuovo allenatore della Sampdoria, ha parlato al sito ufficiale dei blucerchiati dopo il pareggio ottenuto con la Roma: Questo punto è importante, anche se si cerca sempre di vincere a volte non si riesce. Ma devo essere soddisfatto perché i ragazzi hanno dato tutto. Ho visto una buona predisposizione da parte dei ragazzi al lavoro fatto e anche un bel feeling con il pubblico. Dobbiamo continuare così, iniziando a dare fiducia. Era importante non prendere gol. Quagliarella oggi ha dato l’esempio, ha lottato su ogni pallone. L’analisi? Primo tempo tattico, nella ripresa abbiamo spinto di più cercando di vincerla nel finale. Dopo una settimana di ottimi allenamenti cercavamo il responso della partita, siamo stati molto bravi a portarli sugli esterni, che è quello che volevamo. Ripeto: i ragazzi hanno dato tutto. Ambiente? Voglio coesione totale, i tifosi non ci stanno facendo mancare nulla".