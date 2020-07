Sampdoria-SPAL 3-0 all'intervallo: doppio Linetty e Gabbiadini, ferraresi alle corde

Conclusa qualche istante fa la prima frazione della partita di Marassi tra Sampdoria e SPAL. All'intervallo conduce 3-0 la squadra di Ranieri, grazie alla doppietta di Linetty e al gol di Gabbiadini su punizione.

Gli undici iniziali, senza Petagna - Se da parte sua Ranieri (sostituito oggi dal vice Mutarelli) non propone sorprese clamorose dal 1', affidandosi all'atteso tandem offensivo con Ramirez alle spalle di Gabbiadini, le vere novità arrivano dal fronte SPAL: Di Biagio rinuncia al suo principale realizzatore, Petagna, lasciato inizialmente a riposo in panchina. Davanti il redivivo Floccari, con Cerri ad aggiungere ulteriore peso all'attacco ferrarese. Se la Samp è vestita col canonico 4-4-2, quello della SPAL sembra invece modulo a difesa a tre, o tre e mezzo, con Cionek che si allarga per passare a quattro concedendo libertà offensiva a Strefezza.

Partenza blucerchiata a firma Linetty - Inizio che sorride agli uomini di casa: dopo una decina di minuti di studio, è Linetty ad aprire le danze al Ferraris, sfruttando un regalo dell'ex di turno Sala: rinvio corto del laterale, con mancino angolato e tagliato del polacco a freddare Letica. Tempo pochi minuti, e lo stesso Linetty potrebbe raddoppiare ma non inquadra la porta.

Viene fuori la SPAL - A quel punto ecco la reazione ospite, con protagonista un guizzante Strefezza. In un ruolo ibrido tra esterno e trequartista, il numero 21 va spesso ad accentrarsi, come in occasione del cross di Murgia convertito in un colpo di testa dove serve il miglior Audero per chiudere la porta. Proseguono le iniziative ferraresi, anche se lo sbilanciamento in avanti per poco non manda in porta Ramirez, poco freddo sul pallone che poteva valere il 2-0, offerto da Jankto grazie ad un gioiellino.

A fine frazione però è Uragano Samp - Nel finale di primo tempo, però, ecco due reti in sequenza della squadra di Ranieri, che approfitta della bravura di Manolo Gabbiadini su calcio di punizione, con un mancino vellutato a scendere dietro la barriera e baciare il palo difeso da Letica. Colpo del ko? Sì, se si considera che a 10 secondi dal duplice fischio arbitrale arriva anche il tris, calato ancora da Linetty, servito con l'assist vincente da Ramirez e lasciato colpevolmente troppo libero di calciare davanti a Letica. Lo spettro della B comincia a prendere forma per la SPAL.