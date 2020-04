Sampdoria, torna di moda Ben Arfa: in estate lascerà il Real Valladolid

Hatem Ben Arfa alla fine della stagione dovrebbe lasciare il Real Valladolid dopo una sola stagione con pochi chiari e molti scuri. La Sampdoria era stata vicina ad acquistarlo l'estate scorsa e non l'ha mai perso di vista. Il talentuoso giocatore in cerca di rilancio è ancora tra i principali obiettivi della Genova blucerchiata che presto potrebbe provare a iniziare una nuova trattativa per portarlo in Italia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.