Sampdoria, un attaccante su cinque deve partire: il punto

Un attaccante in uscita dalla Sampdoria: con l'arrivo di Manolo Gabbiadini, scrive Il Secolo XIX, i blucerchiati si aspettano una cessione lì davanti. L'indiziato principale, fino al ritorno dell'italiano, sembrava Dawid Kownacki, ma ora a scalpitare per poter giocare sono Defrel e Caprari. Il primo, in particolare, potrebbe chiedere di partire: a quel punto si verificherebbe una condizione che la Samp aspetta, cioè la manifestazione di malcontento da parte di un tesserato. Ci sarebbe da discutere con la Roma, nel caso di Defrel, che piace all'estero ma anche all'Atalanta. Caprari è invece di proprietà e servirebbe un'offerta last minute per muoverlo.