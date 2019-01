Sampdoria, una Coppa Italia da non fallire e oggi summit di mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le feste ormai sono solo un ricordo. Archiviata la settimana di pausa, la Sampdoria è tornata al lavoro al “Gloriano Mugnaini” per fare il punto della situazione di inizio 2019. L’obiettivo si chiama Milan, il trofeo Coppa Italia. Questa volta il calendario sorride ai blucerchiati visto che il sorteggio ha deciso che l’ottavo di finale contro il team di Gennaro Gattuso si giochi al “Ferraris” e non in casa della squadra meglio piazzata la stagione precedente come nelle passate edizioni. Questa volta il fattore campo può giovare a Quagliarella e soci per provare a passare il turno e dare continuità alla prestazione superba del 30 dicembre scorso contro la Juventus all’Allianz Stadium, persa immeritatamente.

STRISCIONI IN CITTA’ - I tifosi si stanno già preparando per una partita che ritengono importantissima in una competizione che la Samp ha portato nella sua bacheca in ben quattro occasioni. Nella mattina di ieri la città si è svegliata con tanti striscioni affissi dai sostenitori organizzati blucerchiati con su scritto “12-1 La nostra coppa”. Dallo stadio al centro fino ai quartieri di Sampierdarena, Quarto e Sestri Ponente per caricare la squadra e per far sentire ancora una volta la vicinanza e il proprio sostegno.

SUMMIT DI MERCATO - A tenere banco in questo periodo, oltre al campo, è il mercato. Sono diversi i nomi che ballano in casa Samp: in entrata è già arrivato Thorsby che però sarà un innesto per Giampaolo dalla prossima estate. Il centrocampista arriverà a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l’Heerenveen. Sul fronte riscatti invece dovrebbero andare a buon fine quelli di Audero, con la Juventus, e di Tonelli, anche se la società cerca uno sconto dal Napoli. In uscita invece Kownacki dovrebbe lasciare Genova per mettere minuti nelle gambe. Questo e altro saranno gli argomenti che verranno trattati oggi nel summit di mercato fra il vice presidente Romei, il direttore sportivo Osti, mister Giampaolo e il Responsabile dell’Area Tecnica Sabatini, pronto a rituffarsi nel calciomercato blucerciato.