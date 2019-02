© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Repubblica, c’è Gianluca Vialli nel futuro della Sampdoria. Mercoledì a Londra, infatti, ci sarà un incontro tra gli uomini di Massimo Ferrero, attuale presidente blucerchiato, e un fondo americano interessato all’acquisto del club. E come uomo immagine verrebbe scelta proprio Vialli, che alla Sampdoria ha dato tantissimo in otto anni. Da capire ora quanto Ferrero valuterà la società: secondo il quotidiano potrebbe valutarla ben più di 100 milioni di euro.