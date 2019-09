© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è chi ha lasciato un buon ricordo, e chi meno. In occasione di Milan-Fiorentina, tornano a San Siro due ex rossoneri: Vincenzo Montella e Kevin-Prince Boateng. Accoglienza estremamente diversa da parte del pubblico milanista alla lettura delle formazioni della partita da poco iniziata: applausi per Boateng, vincitore di uno scudetto e una Supercoppa italiana con Allegri, fischi per l'ex tecnico.