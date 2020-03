San Siro o Olimpico con deroga UEFA? Coppa Italia, dubbi sulla sede della finale del 20 maggio

Fra i tantissimi problemi e incastri a cui deve pensare la Lega Calcio in queste ore, c'è pure quello legato alla finale di Coppa Italia. La data è il 20 maggio, ma la sede non è scontata dopo che nelle scorse ore era stato indicato San Siro al posto dell'Olimpico di Roma (che in quei giorni sarà 'prestato' alla UEFA per la preparazione dell'Europeo). La Lega, però, potrebbe chiedere una sorta di deroga alla UEFA per rinviare di 2 giorni la consegna dell'impianto capitolino in modo da giocare lì la finale.