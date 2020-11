Sanchez e autogol di Chiriches: Inter avanti col Sassuolo dopo 45'. Ottima prova dei nerazzurri

Inter in vantaggio all'intervallo della sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo, grazie alla rete di Sanchez e all'autogol di Chiriches.

PARTENZA RAZZO - Subito in vantaggio i nerazzurri che hanno sbloccato il risultato dopo appena quattro minuti con Alexis Sanchez: errore di Chiriches sul rinvio e palla recuperata proprio dal cileno che ha servito Lautaro Martinez in profondità, con il Toro che ha prima saltato Consigli e poi restituito il pallone al suo compagno che ha depositato in rete per il gol dell'1-0. Dopo dieci minuti il raddoppio: calcio d'angolo dalla sinistra, palla finita sui piedi di Vidal che ha crossato violentemente verso il centro dell'area trovando la sfortunata deviazione di Chiriches che ha battuto Consigli per lo 0-2.

REAZIONE E RITMI ALTI - Il primo tiro verso la porta di Samir Handanovic è arrivato invece con Djuricic, che ha scheggiato il palo alla sinistra del portiere sloveno con un destro a giro. Ritmi veramente alti per tutta la prima frazione di gioco con l'Inter che ha corso moltissimo pressando alto e bloccando sul nascere tutti gli sbocchi al Sassuolo. Mossa tattica di Antonio Conte che ha rinunciato al trequartistsa schierando un centrocampo a tre con Barella centrale e Gagliardini e Vidal nel ruolo di mezzala sinistra e destra.