Sandro Tonali in maglia... nerazzurra. Così la tv di Suning ha presentato Inter-Brescia

Sandro Tonali in maglia... nerazzurra. Per presentare la sfida tra Inter e Brescia valida per la 29esima giornata di Serie A PPTV, emittente del gruppo Suning detentrice in Cina dei diritti della Serie A, ha deciso di utilizzare una locandina in cui si vede la figura di Antonio Conte con un violino in mano all'apice del quale spunta una carta che raffigura il centrocampista del Brescia classe 2000 con la maglia nerazzurra.

In indizio curioso, perché arriva da una tv di proprietà Suning e perché Tonali è il nuovo grande obiettivo di mercato di Marotta dopo il colpo Hakimi.