Anche il patron del Bologna Joey Saputo si schiera al fianco di Sinisa Mihajlovic. Questo il suo messaggio di sostegno al tecnico serbo, pubblicato pochi minuti fa dal sito ufficiale dei felsinei: "Conosco bene Sinisa Mihajlovic e so che è un uomo che non si arrende di fronte a nulla. Certo, la notizia della sua malattia ci ha scossi e in questo momento voglio esprimere soprattutto la vicinanza mia a della mia famiglia a Sinisa e ai suoi cari. Come ha detto Walter Sabatini in conferenza stampa, Mihajlovic è e resterà l’allenatore del Bologna. Ma le questioni professionali oggi passano in secondo piano: Sinisa ha una battaglia da vincere e può stare certo che troverà in me, nel Bologna Fc e in tutta questa città che lo ama degli alleati pronti a combattere insieme lui. Altre parole in questo momento non servono. Forza Sinisa!".