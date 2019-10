Sarri: "46% dei tiri in porta? Stima ottimistica. Segniamo troppo poco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juve tira tanto in porta ma segna meno di quanto potrebbe. È una valutazione condivisa da Maurizio Sarri in conferenza stampa, anche se il tecnico bianconero non si trova d'accordo con le statistiche: "46% di tiri in porta? Noi usiamo altri dati, non mi ritrovo in questi numeri. Ottimistica, pensiamo a noi e non alle statistiche generali, abbiamo una percentuale realizzativa in questo momento bassa. Dobbiamo cercare di lavorare su questo. Che poi sia un lavoro mentale o materiale se ne può discutere tutta la vita. Secondo me è più mentale".