Sarri a rischio alla Juventus: il primo nome per l'eventuale eredità è Simone Inzaghi

Sky Sport fa il punto sul futuro della panchina della Juventus. L'unico nome per un'eventuale eredità di Maurizio Sarri è Simone Inzaghi. Già lo scorso anno era seguito dai bianconeri e sta temporeggiando sul rinnovo coi bianconeri. Ha però un altro anno di contratto e la Lazio non ha intenzione di farlo partire. Per adesso è l'unica ipotesi al vaglio, in caso di decisione netta su Sarri potrebbe riaccendersi l'ipotesi, ora sopita, Mauricio Pochettino.