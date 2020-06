Sarri a rischio, Corriere.it: "Se non svolta in A e Champions, il colpevole sarà lui"

Corriere.it fa il punto su Maurizio Sarri e sul secondo ko in una finale che ha scatenato il movimento anti-sarriano. "Se non ci sarà una svolta in campionato e in Champions, nonostante l’agenda stravolta dal virus, Sarri rischia. Lui si difende, ma non convince neanche a parole, oltre che nei fatti", scrive. "In dodici mesi la Juve non ha fatto passi in avanti, anzi. Se non li fa adesso, nel duro corpo a corpo con la Lazio, il colpevole sarà ancora l’allenatore".